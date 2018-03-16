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YPG'nin alçak tuzağı: Aynı aileden 6 kişi öldü

Afrin'de YPG zulmünden kaçan ve sığınmak için girdikleri evde halıların altına tuzaklanan patlayıcının infak etmesi sonucu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

AA | 16.03.2018 - 21:46..
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YPG'nin alçak tuzağı: Aynı aileden 6 kişi öldü

Terör örgütü tarafından köylerinden zorla çıkarılarak Afrin merkeze yerleştirilen ancak evlerine geri dönmek isteyen aileleri, bu kez de terör örgütü YPG'nin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve kullanımı Ottawa Antlaşması ile yasaklanan antipersonel mayınları vuruyor.

SIĞINDIKLARI EVDE TUZAĞA YAKALANDILAR

Zorla yerleştirildikleri Afrin'den kaçarak köyleri Gunde Kurdo'ya gitmek isteyen 17 kişilik aile, yağmurun başlamasıyla yol üzerindeki Kırıgöl köyündeki bir eve sığınmak istedi. Aile üyelerinden bazılarının eve girmesiyle halıların altına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar infilak etti.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi enkaz altında kaldı, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar Azez'deki hastanede tedavi altına alındı.

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