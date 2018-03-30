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YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

Macron'un Suriyeli Arap ve Kürt gruplarla yaptığı görüşme sonrası YPG tarafından 'Fransa Menbiç'e asker gönderecek' yalanı servis edildi.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 01:25..
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YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

Le Figaro, Türkiye'nin olası bir Menbiç operasyonu sonrası Fransa'nın proje terör örgütü YPG'ye askeri destek göndereceği haberini duyurdu. Söz konusu haber sitesi daha sonra kesin olarak verdiği haberi, 'Kürt kaynaklara göre' diyerek değiştirdi.

YPG'NİN YAPTIRDIĞI HABER GERÇEK DİYE YAYILDI

BMGK'da Türkiye'nin operasyonlarda inisiyatif kullanabileceğinin söylenmesi ve son olarak da ABD'nin Suriye'den çekileceği haberlerinin gelmesi üzerine sıkışan YPG, Fransız basına yalan haber yaptırdı.

Fransız basınından Le Figaro, Macron'un YPG'yi Türkiye'ye karşı destekleyeceğini ve hatta asker bile göndereceğini iddia etmişti. Yalan haberleri uzun sürmeden revize edildi. Haberin kaynağı, 'Kürt kaynaklar' diyerek değiştirildi.

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