Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı

1 Dünyaca ünlü kadınların kaleminden kadının halleri Kadını en iyi kendisi anlatır. İşte dünyaca ünlü kadınların gözünden kadının yaşamını, hallerini anlatan dizeler...

2 İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi: Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan bazı fıkhi hükümleri değişen şartlara göre güncellemek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir.

3 Filipinler'de küçük uçak düştü: 7 ölü Filipinler'de küçük uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

4 Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler Bu yıl Çanakkale Savaşı’nın 100’üncü yıl dönümü. Tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale ruhunu en iyi anlatan filmleri sizler için derledik.

5 YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler TSK, terör örgütü YPG'nin vurulduğunu iddia ettiği hastanenin an itibariyle çekilen görüntülerini yayınladı.

6 Vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı arttı Maliye'nin geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden kişilere yaptığı ödeme tutarı 2016'ya kıyasla 4 katına çıkarak 12,8 milyon liraya ulaştı.