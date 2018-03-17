taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
164,94
PETR
66,1300

YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler

TSK, terör örgütü YPG'nin vurulduğunu iddia ettiği hastanenin an itibariyle çekilen görüntülerini yayınladı.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 11:28..
  1. Haberler
  2. Gündem
YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında karar bir propaganda girişimine başlayan terör örgütü YPG, Afrin'de hastanenin bombardımana alındığı yalanını ortaya attı.

Dünya medyası tarafından köpürtülen bu yalan, TSK tarafından yayınlanan görüntülerle çürütüldü.

İŞTE GERÇEK

Görüntülerde hastanenin hiçbir hasar görmediği açık bir şekilde görülüyor.

Görüntüler, TSK'nın Twitter hesabından, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.43 itibariyle durumuna ait görüntü." ifadeleriyle yayınlandı.

YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler VİDEO

YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler

YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler

YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de 4 köy teröristlerden temizlendi
TSK ve ÖSO, Afrin'in 4 köyünü daha teröristlerden temizleyerek, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısını kesti.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Lüksemburg Zeytin Dalı Harekatı'na karşı
Türk askerinin bölgede ilerleyişine devam etmesi nedeniyle endişeli olduğunu belirten Lüksemburg Dışişleri Bakanı, harekatın durmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya kapıyı gösterdi
Erdoğan Afrin'den çekilin diyen Avrupa Parlamentosuna şu mesajları verdi: O aklı kendinize saklayın. Kapıları açsaydık kaçacak delik arayacaktınız. İnsanlıktan anlamıyorsunuz ki.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı: Cahiliz

İlber Ortaylı: Cahiliz

186
TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

85
Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

54
ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde

ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde

51
Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

98
TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

62
Tarkan 17 bin liralık bebek arabası aldı

Tarkan 17 bin liralık bebek arabası aldı

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM