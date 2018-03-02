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YPG'nin saldırısında yaralanan çocuklar Türkiye'de

Cinderes'te YPG'nin tanksavarla saldırdığı ve 2 kişinin öldüğü kamyonette yaralanan 3 çocuk ve bir kadın Türk askeri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar "Allah Türk askerini muzaffer eylesin" dedi.

AA | 02.03.2018 - 19:29..
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YPG'nin saldırısında yaralanan çocuklar Türkiye'de

Afrin'in batısındaki Cinderes yakınlarındaki bir köyde yaşayan Hamo ailesi, teröristlerin köylerinin etrafına mayın döşediğini gördü.

YPG SALDIRDI 2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine bazı yakınlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörden temizlediği güvenli köylere kaçmak isteyen aile, araçlarla Türkiye sınırına doğru ilerlerken teröristlerin tanksavarlı saldırısına uğradı.

İçinde çocuk ve yaşlıların bulunduğu kamyonetin isabet alması sonucu araçtaki 2 sivil hayatını kaybetti, çocukların da arasında yer aldığı bazı siviller yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler çocukların bulunduğu araca tanksavarla saldırdı VİDEO

YARALI KADIN VE ÇOCUKLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Büyük korku yaşayan sivillerin imdadına bölgede operasyonlarını sürdüren Türk askeri yetişti. Çevre güvenliğini aldıktan sonra sivilleri güvenli bölgeye taşıyan Mehmetçik, yaralanan kadın ve 3 yeğeni ile onlara refakat etmesi için çocukların annelerini Hatay'a getirdi.

Yaralı 3 yaşındaki Meryem, 7 yaşındaki Esra ve 13 yaşındaki Zeynep ile 30 yaşındaki Hatice Hamo, Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

YPG'nin saldırısında yaralanan çocuklar Türkiye'de

"ALLAH TÜRK ASKERİNİ MUZAFFER EYLESİN"

Saldırıda yaralanan 3 çocuğu ve kardeşiyle Türkiye'ye gelen Ayşe Hamo, yaptığı açıklamada, ailesiyle Cinderes'te yaşadıklarını, YPG/PKK-DEAŞ'in baskısı nedeniyle yerleşim yerinin yakınındaki köye kaçtıklarını anlattı.

YPG'nin saldırısında yaralanan çocuklar Türkiye'de

Burada bir süre yaşadıklarını belirten Hamo, "Köyümüzün etrafına teröristlerce mayın döşendiğini gördük. Bunun üzerine köyden kaçmaya çalıştık ancak çoluk çocuk bindiğimiz kamyonete saldırı yapıldı. Araçta ölenler ve yaralananlar oldu. 10 çocuğum var, 3'ü yaralandı ve Türk askerince Hatay'a hastaneye getirildik. Çocuklarımın 7'si ise sınırdaki güvenli bir köyde kaldı. Allah Türk askerini muzaffer eylesin. Bizi bu zulümden, pislikten kurtarsın. Ben ve çocuklarım darmadağın olduk. Yaralandık hepimiz. Tüm insanlar zulüm altında." ifadelerini kullandı.

YPG'nin saldırısında yaralanan çocuklar Türkiye'de

"ARAÇ ARIZALANDI"

Hastanede tedavisi süren 13 yaşındaki Zeynep Hamo da kaçmak için bindikleri aracın arıza yaparak durduğunu söyledi.

Bu sırada aracı iteklemeye başladıklarını belirten Hamo, "O anda araca roket isabet etti. Bir yaşlı kadının öldüğünü gördük. Kardeşim kafasından, ben kolumdan yaralandım. Türk askeri gelip bizi bir köye geçirdi. Daha sonra da buraya hastaneye getirdiler." diye konuştu.

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