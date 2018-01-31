YPG'nin yerin 4 metre altındaki tünel ağı bulundu

TSK ve ÖSO'nun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda Burseya Dağı'nın temizlenmesinin ardından teröristler, Kastel Cündo köyüne çekildi.

Köy civarındaki mevzi ve gözetleme kulelerinin, Türk savaş uçakları tarafından vurulmasının ardından TSK ve ÖSO'nun kara unsurlarının ilerlemesiyle köy ele geçirildi.

4 METRE DERİNLİĞİNDEKİ TÜNELLER

YPG/PKK'dan arındırılan mevzilerde başlatılan aramalarda, teröristlerin savaş uçakları ile diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin 4 metre derinliğinde inşa ettikleri sığınak ve tünel ağı tespit edildi.

İncelemelerde tünel ağının komuta merkezleri ile terör örgütü açısından önemli çeşitli mevki ve gözetleme kulelerini birbirine bağladığı anlaşıldı.

AA'nın görüntülediği tünel ve sığınakların elektrik tesisatı döşenerek aydınlatıldığı ve çeşitli yaşam malzemeleriyle 24 saat kullanılabilecek şekilde tasarlandığı dikkati çekti.

Ayrıca, sıvanarak boyandığı görülen sığınaklardan birinin, örgüt tarafından merkez büro olarak kullanıldığı tespit edildi.

Sığınakta, teröristlere ait Türkçe ve Kürtçe yazılmış günlükler, çok sayıda siyasi doküman ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ait resimler bulundu.

YPG/PKK'nın yaklaşık 7 yıldır yoğun şekilde yuvalandığı Afrin'de, kayalık ve dağlık bölgelerde çok sayıda tünel ve sığınak yaptığı biliniyor.