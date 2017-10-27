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YPG'ya katılıp geri dönen İngiliz, suçsuz bulundu

Suriye'de terör örgütü YPG saflarında savaştıktan 1 yıl sonra İngiltere'ye dönen Joshua Walker, suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.

27.10.2017 - 09:48
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Suriye'de terör örgütü YPG saflarında savaşan İngiliz vatandaşı Joshua Walker çıkarıldığı makmede serbest bırakıldı.

Walker Suriye'den döndükten sonra İngiliz polisinin takibine takılmış ve evinde yapılan aramada, bomba imalatını öğreten bir kitap bulunmuştu.

YPG'ya katılıp geri dönen İngiliz, suçsuz bulundu
(Joshua Walker soldan ikinci)

"TERÖRLE MÜCADELE YASALARI TERÖRİSTLERE UYGULANMALI"

Bir süredir davası devam eden YPG'li terörist Joshua Walker dün çıkarıldığı mahmede serbest bırakıldı. Walker'ın avukatı mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele yasaları, teröristlere veya teröre meraklı gençlere uygulanmalıdır. Zarar vermediği sürece, istediğimiz şeyleri okuruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İngiltere, terör örgütü DEAŞ saflarında yer alan İngiliz vatandaşlarının ne olacağına yönelik yaptığı açıklamada, "Onlarla mücadele etmenin tek yolu, onları öldürmek" olduğunu belirtti.

YPG'ya katılıp geri dönen İngiliz, suçsuz bulundu

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