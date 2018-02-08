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YPG'ye katılan İngiliz, terörden yargılanacak

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, terör örgütü YPG/PKK saflarına katılan eski asker Jim Matthews’un terör suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı.

AA | 08.02.2018 - 10:16..
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Matthews'un, Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunduğunu belirten polis, İngiltere vatandaşı eski askerin buralarda aldığı eğitimin terör eylemine hazırlıkla ilişkili olduğunu kaydetti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak Matthews’un, 14 Şubat’ta Londra'da yargıç karşısına çıkarılacağı bildirildi. Bu dava ülkede YPG'ye katılanlara yönelik ilk dava olma özelliği taşıyor.

Matthews, İngiliz Channel 4 televizyonunda yayımlanan "DEAŞ’la savaşan İngilizler" adlı belgeselde hikayesine yer verilenler arasındaydı.

YPG'ye katılan İngiliz, terörden yargılanacak

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