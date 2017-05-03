YPG'ye katılan Kanadalı manken Kobani'de görüldü

Kanada'da mankenliği bırakıp 2015 yılında terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşmak için yine terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katılmıştı.

KANADALI MANKEN KOBANİ'DE

Terör örgütü PYD’nin kontrolünü sağladığı Kobani sokaklarında yanındaki kız çocuğuyla gezen Bohman’ın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

YPG KIYAFETLERİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Üzerinde YPG’lilerin giydiği askeri üniforma başında kovboy şapkası bulunan Bohman, bir süre sokaklarda dolaşırken cep telefonuyla kendisini de görüntüledi.