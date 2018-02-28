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YPG'yi öven dergi satan iki üniversiteli yakalandı

Adana'da biri kadın 2 üniversite öğrencisi, terör örgütü YPG'yi öven ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonu aleyhine yazıların olduğu dergiyi satarken suçüstü yakalandı.

İHA | 28.02.2018 - 09:40..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde Terörle Mücadele ekipleri biri kadın iki kişinin bölücü terör örgütü YPG ve PKK'yı öven dergi sattıkları ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis 2 kişiyi dergiyi satarken suçüstü yakaladı.

POLİS DERGİYİ İNCELEDİ

Polis dergiyi incelediğinde, içeriğinde bölücü terör örgütü YPG ve PKK'nın övüldüğünü, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğunu ve "Şengal Kobani ders oldu Afrin sonları olacak" isimli bir yazı kaleme alınarak TSK'nın Afrin operasyonu hakkında olumsuz propaganda yapıldığını tespit etti.

İKİ ZANLI DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Polis, zanlıların kimlik kontrolünü yaptığında, kadının Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Canel O. (22), erkek şahsın ise Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Mevlüt G. (25) olduğunu belirledi.

YPG'yi öven dergi satan iki üniversiteli yakalandı

SATIŞTAN ELDE EDİLEN PARAYA EL KONULDU

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Mevlüt G. sorgusunda dergiyi para kazanmak için sattığını söyleyerek, "İstanbul'da bağlantı kurduğum kişilerden 100 dergi siparişi verdim. Sattığım her derginin yarı parasını ben alıyordum. Bu işten yüzde 50 kâr ediyordum." dedi. Mevlüt G.'nin ayrıca bu satıştan elde ettiği 2 bin 700 liraya da el konuldu.

"İÇERİĞİNDEN HABERİM YOK"

Canel O. ise suçlamaları kabul etmeyerek derginin içeriğinden haberi olmadığını, para kazanmak için bu işi yaptığını söylediği öğrenildi. 2 üniversite öğrencisine, 'terör örgütünün propagandasını yapmak, örgüte finans sağlamak' suçlarından işlem yapıldı.

YPG'yi öven dergi satan iki üniversiteli yakalandı

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mevlüt G. tutuklanırken, Canel O. ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.

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