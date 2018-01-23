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YPG'yi silahlandıran ABD, Türkiye'nin fikrini iyi biliyor

Afrin'de terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın dördüncü gününe girerken dünyanın her yerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 11:31..
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YPG'yi silahlandıran ABD, Türkiye'nin fikrini iyi biliyor

Dünyada bütün gözlerin çevrildiği Zeytin Dalı Harekatı'nda açıklama üstüne açıklama yapan ABD'den yeni bir açıklama daha gelirken eski açıklamaları da hatırlanıyor.

'AMA MÜTTEFİKİZ' AÇIKLAMASI

Son olarak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ'ı yenmeye odaklanma çağrısı yapan Sanders, "Herkesi çatışmalardan kaçınmaya, Suriye ihtilafının çözülmesine yardımcı olmaya ve masum sivillerin korunmasına özen göstermeye çağırıyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini duyuyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya kararlıyız." diye konuştu.

YPG'yi silahlandıran ABD, Türkiye'nin fikrini iyi biliyor


Bitmek bilmeyen ABD açıklamaları geçtiğimiz yıllardaki bir dialoğu hatırlattı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ABD İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

2016 yılı başlarında, ABD Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komitesi’nde senatörlerin sorularını yanıtlayan Ashton Carter, Senatör Lindsey Graham’in Suriye konusunda üst üste sorularıyla terlemişti.

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Graham'ın soruları arasında YPG'nin PKK ile bağlantılı silahlı bir örgüt olduğunu bilip bilmedikleri, Türkiye'nin PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü, YPG'yi destek verip vermedikleri gibi sorular vardı.

YPG'yi silahlandıran ABD, Türkiye'nin fikrini iyi biliyor

'PKK BİZİM İÇİN DE TERÖR ÖRGÜTÜ'

Carter tüm bunların yanıtını bildiğini açıklarken PKK'yı kendilerinin de Türkiye gibi terör örgütü olarak gördüklerini söylemişti. Buna rağmen PKK bağlantılı YPG'ye silah vermenin Türkiye'nin tepkisine neden olmasının şaşırtıcı olmadığının da farkında olduğunu açıklamıştı.

Senatör ise bu durumun tamamiyle absürt olduğunu söyleyerek tepki göstermişti.

YPG'yi silahlandıran ABD, Türkiye'nin fikrini iyi biliyor

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YPG'yi silahlandıran ABD, Türkiye'nin fikrini iyi biliyor

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