YPG'yi silahlandıran ABD, Türkiye'nin fikrini iyi biliyor

Dünyada bütün gözlerin çevrildiği Zeytin Dalı Harekatı'nda açıklama üstüne açıklama yapan ABD'den yeni bir açıklama daha gelirken eski açıklamaları da hatırlanıyor.

'AMA MÜTTEFİKİZ' AÇIKLAMASI

Son olarak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ'ı yenmeye odaklanma çağrısı yapan Sanders, "Herkesi çatışmalardan kaçınmaya, Suriye ihtilafının çözülmesine yardımcı olmaya ve masum sivillerin korunmasına özen göstermeye çağırıyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini duyuyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya kararlıyız." diye konuştu.





Bitmek bilmeyen ABD açıklamaları geçtiğimiz yıllardaki bir dialoğu hatırlattı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ABD İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

2016 yılı başlarında, ABD Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komitesi’nde senatörlerin sorularını yanıtlayan Ashton Carter, Senatör Lindsey Graham’in Suriye konusunda üst üste sorularıyla terlemişti.

ABD Savunma Bakanı'nı zorlayan PKK-PYD itirafı VİDEO

Graham'ın soruları arasında YPG'nin PKK ile bağlantılı silahlı bir örgüt olduğunu bilip bilmedikleri, Türkiye'nin PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü, YPG'yi destek verip vermedikleri gibi sorular vardı.

'PKK BİZİM İÇİN DE TERÖR ÖRGÜTÜ'

Carter tüm bunların yanıtını bildiğini açıklarken PKK'yı kendilerinin de Türkiye gibi terör örgütü olarak gördüklerini söylemişti. Buna rağmen PKK bağlantılı YPG'ye silah vermenin Türkiye'nin tepkisine neden olmasının şaşırtıcı olmadığının da farkında olduğunu açıklamıştı.

Senatör ise bu durumun tamamiyle absürt olduğunu söyleyerek tepki göstermişti.

ABD Savunma Bakanı'nı zorlayan PKK-PYD itirafı

ABD: Suriye'de bağımsız bir Kürt devletine karşıyız







