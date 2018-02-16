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YPJ'li kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Suriye'de iki yıldır silahlı faaliyet yürüten PYD/YPJ'li kadın terörist, ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu

AA | 16.02.2018 - 14:21..
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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin sözde kadın yapılanması YPJ içinde silahlı faaliyet yürüten kadın teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Şubat günü ilimiz Şemdinli ilçesi Derecik beldesi sınır hattında, Suriye'de bulunan PYD/YPJ bölücü terör örgütü içinde 2 yıldır silahlı olarak faaliyet gösteren bir bayan bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat ve ikna çalışmaları sonucu teslim olmuştur.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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