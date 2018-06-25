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YSK Başkanı seçim sonucunu açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonuçlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 02:15..
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YSK Başkanı seçim sonucunu açıkladı

Seçimle ilgili bilgileri veren YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları şu şekilde:

Oyların girilmesi sırasında ıslak imzalı tutanaklar da resim formatında sisteme yüklenmektedir. Tutanaklar YSK'ya geldiğinde eş zamanlı partilerle de paylaşılmaktadır.

ERDOĞAN ÇOĞUNLUĞU ALDI

Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların salt çoğunluğunu aldı. Yüzde 10'luk barajı geçen partiler AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti olarak belirlenmiştir. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

YSK Başkanı seçim sonucunu açıkladı


"TUTANAKLAR SİSTEME GİRİLMEKTE"

Sandık kurulları tarafından tutulan tutanaklar, YSK'ya teslim edilmekte, dört siyasi partinin üye olduğu seçim kurullarında sisteme girilmektedir. Oyların girilmesi sırasında ıslak imzanın sayım döküm cetvelleri de resim formatında sisteme yüklenmektedir.

YSK Başkanı seçim sonucunu açıkladı VİDEO

"2014'TEN BU YANA TUTUNAKLAR PAYLAŞILIYOR"

Sandık sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014'ten bu yana, internet sitemizde ıslak imzalı olarak tutanaklarımız vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Bunlarda bulunan karekodlar aracılığıyla bize geldiği anda tüm siyasi partilerle 2014'ten bu yana paylaşıyoruz. 2014'ten bugüne kadar bunların (tutanak) değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmemiştir.

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