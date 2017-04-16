YSK Başkanı Güven'den referandum açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliği için yapılan referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mühürsüz zarf tartışmalarına cevap veren Güven, konunun YSK ile ilgili olmadığını, sandık görevlilerinin ihmali olduğunu ifade etti.

SANDIK GÖREVLİLERİNİN İHMALİ

YSK Başkanı, "Mühürsüz zarflar sandık görevlilerinin ihmali. Sandıkların tamamında AK Parti ve CHP üyeleri vardı." dedi.

"DIŞARIDAN GETİRİLDİĞİ KANITLANMADIKÇA..."

YSK Başkanı, "Sandıklar açılmaya başlandıktan sonra sonuçlar kurulumuza ve siyasi partilere intikal etmeden önce, bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulasını ve zarflarını sandık kurulu mühürüyle mühürlemedikleri yönündeki yoğun şikayetler ve AK Parti temsilcisinin talebi üzerine kurulumuz, sandık kurulu mühürü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi.

Halk oylamasının başlamasından sonra bir kısım YSK kurullarında tercih mührü yerine evet mührü dağıtıldı ve bu mühürlerle oy kullandırıldı. Ayrıca bazı sandıklarda sandık kurulu mühürünün oy pusulasının arka yüzü yerine, ön yüzüne, bazılarında arka yüzüne basılmakla birlikte ön yüzüne çıktığı bilgisi alınması üzerine kurulumuz, oylamada kullanılan 'Evet' mührünün seçmenin iradesini yansıtan işaret niteliğinde olduğunu, kanunda yer alan mühürlerden biri yerine diğerinin kullanılmış olmasının seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görmeyerek 'Evet' mührüyle mühürlenmiş pusulaları geçerli saymıştır.

7 KİŞİLİK SANDIK KURULLARI

Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır. 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesi siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır. Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar YSK'ya geldiği anda partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır.

OYLAR ARASINDAKİ FARK

Kesin olmayan sonuçlara göre, Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Halk oylamasında 'Evet' çıkmıştır.

İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır." dedi.















