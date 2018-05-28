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YSK Başkanı: Taşınacak sandıklarda 144 bin seçmen var

YSK Başkanı Güven son günlerde tartışma konusu olan seçimlerde bazı bölgelerde sandıkların taşınmasına dair açıklamada bulundu.

AA | 28.05.2018 - 12:45..
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Geçtiğimiz günlerde Seçim Kurulu" class="eshtag">Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada, bazı bölgelerde sandıkların güvenlik gerekçesiyle taşınacağı belirtilmişti. Bu durum üzerinde polemik yaratarak konuyu tartışmaya açanlara YSK Başkanı Güven'den yanıt geldi.

"TAŞINAN SANDIKLARDAKİ SEÇMEN SAYISI 144 BİN"

YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada, "Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin.

"TAŞIMA İLK KEZ OLMUYOR"

Sandıkların taşınma talebi ilk kez gelmiyor, taşıma da ilk kez olmuyor. Güvenlik önemli ama hür iradeyle sandığa gidilmesi de çok önemli. Biz seçmen sayısına, mesafe durumunu da göz önüne alarak Kurul'da titiz bir değerlendirmeyle karar verdik." dedi.

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