YSK Başkanı Güven referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaya atılan "sahte oy pusulaları" iddialarına ve 'mühürsüz pusula' tartışmalarına açıklık getirdi.

"SAHTE OY PUSULALARI ZATEN GEÇERSİZ"

İddiaların gerçeği yansıtadığını belirten Güven, şunları söyledi:

"Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları; YSK tarafından imal ettirilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır. Sahte olan oy pusulası ve zarf, zaten geçerli değildir. Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Şu anda ne bizim ne siyasi partilerin kaç tane böyle oy var, onu bilmemiz mümkün değil.

Paralardaki gibi kaldırdığınızda YSK'nın ismini arkasında filigranlı olarak görebilirsiniz. Vatandaşa verilen, akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları; YSK tarafından imal ettirilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır. Sahte olan oy pusulası ve zarf, zaten geçerli değildir. Kimsenin herhangi bir şüphesi yok.

YSK Başkanı'ndan oy pusulası açıklaması VİDEO



"SANDIK KURULLARINDA BİLDİĞİNİZ GİBİ SİYASİ PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ GÖREV YAPIYOR"

Yasa koyucu, filigranlı olarak üretilen bu oy pusulası ve zarfların yanında ikinci bir tedbir almış ve orada bulunan sandık kurulu başkanı ve üyelerinin mühür basmak suretiyle ikinci kez bunu garanti altına almak istemiştir. Sandık kurullarında bildiğiniz gibi siyasi partilerin temsilcileri görev yapmaktadır. Onların yapmış oldukları bir hata, ihmal veya kasıt nedeniyle biz YSK olarak vatandaşın anayasal hakkını kullanması gerektiğine, onun iradesinin sandığa yansıma gerektiğine karar verdik. Gerçek vatandaş, oy kullanma hakkına sahip olan vatandaş; kendisine verilen YSK tarafından imal ettirilen, sahte olmayan oy pusulasını geçerli bir şekilde usulüne uygun olarak sandığa atmıştır. Sadece orada, sandık kurulunda çalışanların bizim eğitimlerde bilgi vermemize, eğitmemize, seçim günü sabah telefonlarına mesaj göndermemize rağmen ihmalen veya bilerek, bu şekildeki eksiklikleri vatandaşın oy hakkını engelleme yolunda değerlendirmedik. Bu, ilk kez bizim bir sefer yaptığımız işlem değildir. Bizden önceki dönemlerde de aynı konularda, oyların sahte olduğu iddia edilip, ispat edilmediği sürece YSK'nın ürettiği oylar bu şekilde kullanıldığında, geçerli olduğu yolunda çok sayıda kararlar vardır.

"BİZ BU KARARI SANDIKLAR AÇILMAYA BAŞLANDIĞINDA VERDİK"

Biz, bu kararı; sandıklar açılmaya başladığında, sonuçlar sisteme girmeden yani kimsenin kafasında bir şey takılmadan 'evet' veya 'hayır' lehine ya da aleyhine bu şekildeki oy pusulası olup olmadığı belirlenmeden karar verdik. Sonra karar verseydik belki tartışmalar olurdu; 'filancanın lehine' denilebilirdi. Biz, sandıklar açılmaya başladığında böyle bir sıkıntı doğduğunda anayasal hakkını kullanan vatandaşın kendisinden kaynaklanmayan, sandığın başındaki kişilerden kaynaklanan bir hatadan dolayı hakkını zayi etmemek adına aldık.

"KESİN SONUÇLARI 11-12 GÜNE BİLECEĞİZ"

Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Bu kararın arkasına herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir. Bu tamamen sandık kurullarının yapmış olduğu hata nedeniyle vatandaşın siyasi iradesinin sandığa yansıma önündeki engeli kaldırmaktır. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. 11-12 gün sonra kesin sonuçları bileceğiz"

"İTİRAZ GELDİĞİNDE BAKILIR"

Şu anda, tartışmalara neden kaç tane oy pusulası olduğunun bilinmediğini kaydeden YSK Başkanı Güven, "Biz, şu anda itibariyle bin midir, 5 bin midir, 10 bin midir, 20 bin midir; gerçekten bilmiyoruz. Bunlar itiraz üzerine yeniden geldiğinde, gelir mi, gelmez mi; onu da bilmiyorum. Bir bakılır. Şu anda ne bizim ne siyasi partilerin kaç tane böyle oy var, onu bilmemiz mümkün değil. Gerçek oy, gerçek seçmen, gerçek mühür, sağlıklı şekilde kullanılan oy. Biz, bu oyları geçerli saydık. Bu kararımız doğrultusunda il ve ilçe seçim kurulları sonuçları değerlendirmek zorundadır" dedi.

