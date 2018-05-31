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YSK kesin aday listesinde 38 yeni isim

24 Haziran seçimleri için YSK'ya verilen milletvekili aday listesinde 8 parti 33 ismi son anda değiştirdi.

AA | 31.05.2018 - 06:57..
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.

Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.

HDP 13 ADAYI DEĞİŞTİRDİ

AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisi'nden 3, Saadet Partisi'nden 6, İyi Parti'den 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.

Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı.

Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi.

Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.

Geçici milletvekili adayı listesinde olan ancak kesin milletvekili aday listesinde bulunmayan ve yerine konulan isimler ve kentleri şöyle:

PARTİ ŞEHİR SIRA ESKİ ADAY YENİ ADAY
AK Parti Adana 8 Samir Altunkaynak Mehmet Akif Dostbil
HDP Adana 10 İbrahim Yakut Eser Çapar
HDP Adıyaman 5 Mehmet Selim Özbek İsmet Ardıç
İyi Parti Afyonkarahisar 5 Alper Yağcı Merve Balandı
HDP Ağrı 3 Talha Kaya Abdullah Koç
Vatan Partisi Ankara 1. Bölge 6 Hasan Fırat Kayaönü Ali Yüksel
MHP Ankara 2. Bölge 9 Vedat Köseoğlu İlkay Uyar Kaba
HDP Ardahan 2 Yaşar Kaya Öztürk Polat
Bağımsız Aday Balıkesir 1 Engin Günaydın
İyi Parti Bilecik 2 Batuhan Atalay Merve Bektaş
Saadet Partisi Bingöl 3 Vural Koşunkartay Ahmet Turan Tursun
HDP Bursa 1. Bölge

 10 Zeki Soyuşen Mehmet Zahir Sarıtaş
Saadet Partisi Bursa 1. Bölge 6 Cengiz Arslan Ersin Göktepe
Saadet Partisi Bursa 2. Bölge 3 Ebrar Gülsüm Aygün Hamza Aygün
Saadet Partisi Bursa 2. Bölge 4 Hamza Aygün Ensari Altınışık
HDP Çankırı 2 Hüseyin Yekta Erpolat Dilan Çetin
MHP Diyarbakır 2 Rabia Görmez Abdulkadir Aytekin
Saadet Partisi Diyarbakır 9 Fatih Yokuş
Saadet Partisi Diyarbakır 10 Ayşe Dağ
Saadet Partisi Diyarbakır 11 Yunus Yıldırım
Saadet Partisi Diyarbakır 12 Zeki Dilek

İyi Parti Edirne 1 Mehmet Akalın İmren Çakırlar
CHP Elazığ 5 Mesut Başkan Kadir Metin Öztürk
Vatan Partisi Eskişehir 7 Ayçan Aybüke Yıldırım Nalan Bekman
İyi Parti Eskişehir 5 Emre Demir Erkan Bursalı
HÜDA PAR Hakkari 1 Cemal Demirayak Yalçın Tay
HDP Gaziantep 8 Umut Baran Mizgin Yaman
HDP İstanbul 1. Bölge 18 Kuvvet İhsan Lordoğlu Alican Çağrı Gökçek
HDP İzmir 1. Bölge 14 Hayri Etyemez Kerem Ay
Saadet Partisi Karabük 2 Mehmet Yüce Hüsnü Latif Alper
HDP Kocaeli 8 Ferhat Demirelli Necmettin Doğrul
HDP Kocaeli 10 Damla Bağcı Maşallah Beyret
Saadet Partisi Kocaeli 11 Fatma Betül Uludağ Sevil Ertatar
İyi Parti Konya 10 Nazmi Sırıt Oğuz Şimşek
İyi Parti Konya 14 Derya Özgülcü Abdullah Mahmut Tunçez
HDP Malatya 6 Sinan Öztürk Yusuf Bozkuş
HDP Manisa 1 Lezgin Botan Sırrı Sakık
Saadet Partisi Şanlıurfa 3 Hüseyin Mete Rıdvan Söylemez
Vatan Partisi Şırnak 3 Büşra Şahin Yiğit Alp Yurdakul



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