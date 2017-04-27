YSK Başkanı Sadi Güven, düzenlediği basın toplantısıyla referandum kesin sonuçlarını açıkladı.

EVET: 51,41, HAYIR: 48,59

Güven, "Evet' yüzde 51,41, 'Hayır' yüzde 48,59 oy aldı. 25 milyon 157 bin 463 seçmen "evet", 23 milyon 779 bin 141 seçmen "hayır" oyu kullandı.'' dedi.

YURT DIŞINDA 57 ÜLKEDE OYLAMA GERÇEKLEŞTİ

Güven'in açıklamasının satır başları:

"Yurt dışında 57 ülke ve 127 temsilcilikte, yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı oy verme süresinin bitiminden şu ana kadar sandıkların sonuç bilgileri, tutanaklar, yurt dışı dahil SEÇSİS aracılığı ile seçime katılan ve talepte bulunan partilere eş zamanlı olarak gönderilmiştir."

REFERANDUM SONUÇLARI RESMİ OLARAK KABUL EDİLDİ

Bu sonuçlara göre, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının değişikliklerinin halk oylamasına sunulması hakkındaki kanun hükümleri uyarınca, 16 Nisan'da yapılan referandumda geçerli oyların yarısından çoğunun 'Evet' olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliğinin Türkiye milleti adına kabul edildiği kurulumuzca onaylanmıştır.

YSK kesin sonuçları açıkladı VİDEO