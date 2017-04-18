YSK mühürsüz oyların gerekçesini açıkladı

Kurul, hata veya ihmali tespit edilen sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında ilgili seçim kurullarınca yasal gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulması gerektiğine karar verdi.

"MÜHÜRSÜZ OLMASI OYUN GEÇERSİZ SAYILMASI İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Gerekçede, "Yüksek Seçim Kurulunca üretildiğinden kuşku bulunmayan oy pusulası ve zarf kullanılarak gerçekleşmesi halinde, sandık kurulunca mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir." denildi.