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YSK oy pusulası kurasını çekti

YSK'nın çektiği kura sonucu 24 Haziran seçimlerindeki oy pusulasında Cumhur İttifakı 1. sırada yer alırken, Millet İttifakı 6. sırada yer aldı.

Haber Merkezi | 20.05.2018 - 14:09..
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YSK oy pusulası kurasını çekti

Yüksek Seçim Kurulu, çektiği kurayla 24 Haziran seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralamasını belirledi.

YSK'nın canlı yayında gerçekleştirdiği kura çekimine göre; Cumhur İttifakı oy pusulasında ilk sırada yer alacak.

CUMHUR İTTİFAKI İÇİNDEKİ SIRALAMA

Ayrıca Cumhur İttifakı içindeki sıralamada kura ile belli oldu. Buna göre; AK Parti Cumhur İttifakı'nın ilk sırasında yer alırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ikinci sırada yer alacak. Büyük Birlik Partisi (BBP) üçüncü sırada yer alacak.

MİLLET İTTİFAKI 6. SIRADA

Kura'da Millet İttifakı, 5. sıradaki Bağımsız Türkiye Partisi'nin ardından 6. sırada yer aldı.

Millet İttifakı'nın kendi içerisindeki sıralama ise şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birinci sırada, Saadet Partisi (SP) ikinci sırada, İyi Parti ise üçüncü sırada.

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