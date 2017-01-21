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YSK referandum için kabin ihalesi açtı

YSK, olası bir referandumda kullanılacak oy verme kabini ve aparatlarının alımı için ihale açtı.

21.01.2017 - 16:30
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ysk

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanla, "muhtelif cins ve miktarda oy verme kabini aparatları ile kabin ana gövde ve giriş bezi" satın alınması öngörülüyor.

İÇ PİYASAN SATIN ALINACAK

Devlet Malzeme Ofisi'nin ilanında, "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Oy Verme Kabini Aparatları ile Kabin Ana Gövde ve Giriş Bezi’nin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve numunelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır" denildi.

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