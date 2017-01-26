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YSK sandık bölgesindeki seçmen sayısını belirledi

Referandumda bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 410-415 olarak belirlenmesine karar verdi.

26.01.2017 - 06:32
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Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, şu ifadeler yer aldı:

“Halkoylamasında, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 410-415 olarak, mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulması işlemlerinde oluşturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısının 410-415 olarak belirlenmesine,

Köylerde seçmen sayısını 415’i aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine, 25 Ocak 2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

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