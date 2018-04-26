YSK seçim takvimi çalışmasını tamamladı

YSK, bugün seçim takvimi gündemiyle toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, takvime ilişkin çalışma tamamlandı.
Bu kapsamda hazırlanan çalışma, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
SÜREÇ HIZLANIYOR
Erken seçim takvimi, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek ve seçim süreci hızlanacak.
5 gün olan cumhurbaşkanı adaylığı başvuru süresi 6'ya çıkarıldı. 4-9 Mayıs tarihleri arasında aday olunabilecek.
İttifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olarak belirlenirken, milletvekili aday listelerinin YSK'ya son teslim tarihi 21 Mayıs oldu.
Yurt dışında 7-19 Haziran tarihlerinde oy verilecek.