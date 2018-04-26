YSK seçim takvimi çalışmasını tamamladı

1 Davutoğlu aday olmayacak Ahmet Davutoğlu AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmayacağının altını çizerek "Milletvekili aday değilim, olmayacağım." dedi.

2 Öğrenciler eğitici oyunlarla dersleri daha iyi anlıyorlar Samsun'da 'Oyunlar Bizim İçin' projesiyle öğrenciler sınıfta 10 dakika ders işleyip, 10 dakika eğitici oyunlar oynuyor.

3 YDS sonuçları açıklandı ÖSYM tarafından 1 Nisan'da uygulanan Yabancı Dil Sınav'nın sonuçları erişime açıldı.

4 Fazla kahve içmek göğüslere zarar Yapılan araştırmalara göre fazla kahve tüketimi kadınlarda göğüslerin küçülmesine neden oluyor.

5 Prematüre bebeklerin bakımı Prematüre bebekler sağlık sorunları ile dünyaya gelebiliyor fakat bu sorunları farkındalık sahibi olarak aşmak mümkün. İşte prematüre bebeklerin bakımında dikkat edilmesi gerekenler...

6 Polis ve jandarmanın operasyon tazminatları yatacak Emniyet ve Jandarma personeline ocak ayında ödenmesi beklenen operasyon tazminatları ile ilgili ulaştığımız bilgilere göre yarın ya da önümüzdeki hafta içinde toplu ödeme yapılacak.