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YSK seçimle ilgili 4 yeni kararı duyurdu

24 Haziran'da yapılacak seçimler için alınan yeni kararlar hakkında açıklama yapıldı. 4 yeni karar arasında, seçim günü yapılacak yayın yasağı da bulunuyor.

İHA | 28.04.2018 - 07:42..
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Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında 4 yeni kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararlar arasında alkol kullanımı ve silah taşınması gibi yasaklar yer aldı.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI AÇIKLANDI

Seçim günü uygulanacak yasakların belirtildiği 306 numaralı karara göre, seçimin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla içki, silah taşıma ve yayın yasağı uygulanacak.

24 Haziran Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

YSK seçimle ilgili 4 yeni kararı duyurdu

KAHVEHANE VE İNTERNET KAFELER DE YASAK

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Yayınlar saat 21.00'den itibaren serbest olacak ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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