taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.282
USD
3,6321
EURO
3,8930
ALTIN
145,82
PETR
52,7000

YSK seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan rakamlara göre 16 Nisan'da yapılacak referandumda 55 milyon 319 bin kayıtlı seçmen oy kullanacak.

30.03.2017 - 19:58
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yayınladığı bilgilerden derlenen rakamlara göre, en fazla seçmenin bulunduğu il İstanbul, en az seçmenin bulunduğu il Bayburt oldu.

55 MİLYON 319 BİN 222 SEÇMEN OY KULLANACAK

Türkiye genelinde toplam 55 milyon 319 bin 222 seçmenin 167 bin 140 sandıkta oy kullanacağı ifade edildi. Bu arada cezaevlerine de 461 sandık kurulacağı kaydedildi.

EN FAZLA SEÇMEN İSTANBUL'DA

İstanbul'da 10 milyon 518 bin 57 kayıtlı seçmen bulunurken, Bayburt'taki kayıtlı seçmen sayısının 56 bin 885 olduğu belirtildi.

Ankara'da 3 milyon 853 bin 894, İzmir'de 3 milyon 174 bin 549, Bursa'da 2 milyon 107 bin 944, Antalya'da 1 milyon 636 bin 742, Adana'da ise 1 milyon 510 bin 122 kayıtlı seçmen bulunduğu kaydedildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bitaksi rezaletinin görüntüleri

Bitaksi rezaletinin görüntüleri

366
Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri

Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri

655
Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

189
Cem Özdemir'i susturan başörtülü kadın

Cem Özdemir'i susturan başörtülü kadın

136
Mercedes geleceğin araçlarını tasarlıyor

Mercedes geleceğin araçlarını tasarlıyor

48
Başbakan Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

57
Bakanlık Ali İsmail Korkmaz tazminatına itiraz etti

Bakanlık Ali İsmail Korkmaz tazminatına itiraz etti

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM