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YSK siyasi reklam kurallarını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'daki seçimler öncesinde siyasi reklamlarla ilgili kuralları belirledi. Buna göre siyasi reklamlar 30 Nisan'dan itibaren başlayacak.

AA | 28.04.2018 - 19:02..
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YSK siyasi reklam kurallarını belirledi

YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik siyasi reklamlara ilişkin usulleri belirledi.

30 NİSAN'DAN İTİBAREN REKLAMA İZİN VAR

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, medya hizmet sağlayıcıları, seçimin başlangıç tarihi olan 30 Nisan Pazartesi gününden, oy verme gününden önceki 24 saate, yani 22 Haziran Cuma günü saat 24.00'e kadar siyasi reklam yayınlayabilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, Cumhurbaşkanı geçici sonuçlarının ilan tarihinden oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede, yani 6 Temmuz saat 24.00'e kadar siyasi reklamlara yer verilebilecek.

FARKLI DİLLERE DE İZİN VAR

Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

Medya hizmet sağlayıcılarının, bu görevi yerine getirirken demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçim yapılabilmesi için, siyasi parti ve adaylara siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun hizmet sunmaları gerekecek.

Aynı reklam kuşağında, birden çok seçime katılan siyasi parti ve adayın siyasi reklam yayınlanmasını istemesi halinde, istekliler arasında kura çekilerek o reklam kuşağında yayınlanacak siyasi reklamlar tespit edilecek, yayın dışında kalanlara ise istek halinde bir sonraki reklam kuşağında yayınlanması için öncelik verilecek.

FARKLI ÜCRET TARİFESİ UYGULANAMAZ

Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların ücretinin siyasi partilere ve adaylara göre değişkenlik göstermemesi gerekecek.

Medya hizmet sağlayıcılarınca yayınlanacak siyasi reklamlar, YSK kararları doğrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından izlenecek, denetlenecek ve değerlendirilecek.

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