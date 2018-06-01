YSK'dan AGİT'e: Bizi dinlemiyorlar

Terör seviciliği ile bilinen Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini takip etmek için Türkiye'ye geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleriyle bir toplantıo gerçekleştirmek için bir araya gelen AGİT'e tepki vardı. Toplantıya sadece 4 üye katıldı. YSK Başkanı Sadi Güven ve diğer üyeler toplantıya katılmadı.

"NE DESEK DİNLEMİYORLAR"

Toplantıya katılmayan YSK Başkanı Güven ve üyelerin “ne desek AGİT dinlemiyor. Boşa çene yoruyoruz. Sonunda yine bildiklerini okuyor” gerekçesiyle boykot kararı aldığı öğrenildi.

AGİT temsilcileri kalan 4 üye ile toplantı yaparak 'kaygılarını' iletti. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin AYM'ye taşıdığı ve olumsuz yanıt aldığı sandıkların taşınması kararı hakkında sorular sordular.

AGİT üyeleri önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapmak için YSK üyeleriyle bir araya gelecek.