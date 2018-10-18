YTB'den uluslararası öğrencilere başarı bursu

Türkiye'de lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde en az bir akademik yılı tamamlamış, başvuru şartlarını yerine getiren başarılı uluslararası öğrencilere bir eğitim öğretim yılı için aylık burs ödemesi yapılacak.

EĞİTİM SÜRESİNCE VERİLECEK

Başarı Bursunu almaya hak kazanan uluslararası lisans öğrencilerine 440 Türk lirası (TL), yüksek lisans öğrencilerine 590 TL, doktora öğrencilerine 880 TL burs verilecek. Sadece bir eğitim yılı için planlanan aylık burs ödemeleri, yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Programdan yararlanmak isteyenlerin yabancı bir ülke vatandaşı olması, eğer çifte vatandaşlığı varsa da bunlardan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmaması gerekiyor.

Bilimsel hazırlık sınıfları dahil olmak üzere lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde en az bir akademik yılı tamamlamış olması gereken adayların lisans için 4 üzerinden en az 3, yüksek lisans için 4 üzerinden en az 3,5 not ortalamasına sahip olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Programdan yararlanmak isteyenlerin yabancı bir ülke vatandaşı olması, eğer çifte vatandaşlığı varsa da bunlardan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmaması gerekiyor.

2 KASIM SON GÜN

Bilimsel hazırlık sınıfları dahil olmak üzere lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde en az bir akademik yılı tamamlamış olması gereken adayların lisans için 4 üzerinden en az 3, yüksek lisans için 4 üzerinden en az 3,5 not ortalamasına sahip olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Burs başvuruları, Türkiye Bursları Başvuru Sistemi üzerinden, https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr adresinden 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.