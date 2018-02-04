Yukarı Hereke’de projeler hızla ilerliyor

Körfez Belediyesi tarafından Yukarı Hereke’de yapımı devam eden kapalı pazar alanı ve Ahmed-i Hani Parkı’nın ikinci etap çalışması hızla sürüyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Körfez Belediyesi, kentin dört bir yanında yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Yukarı Hereke’de tamamlanan kültür merkezinin hemen yanında hayata geçecek olan kapalı pazar alanı için çalışmaları hızlandırıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgedeki pazarcılar da çalışmanın tamamlanmasını dört gözle beklediklerini belirtti.

200 KİŞİLİK ALAN

Yukarı Hereke’de devam önemli bir projede Ahmed-i Hani Parkı. Ahmed-i Hani Parkı’nda ilk etap tamamlanmış ve oyun grupları ile dinlenme alanlarının yer aldığı bölüm hizmete açıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında yapılacak olan sosyal donatı alanı için inşaat çalışmalarında ise önemli yol kat edildi.

İkinci etap içerisinde, bay-bayan mescitler dışında vatandaşların cemiyetlerini yapabilmesi için 200 kişilik alan yer alacak. Alanın ve halkın güvenliği için güvenlik kulübesi de bulunacak.



