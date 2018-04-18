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Yüke dayanıklı yapay kas geliştirildi

Bilim insanları, kendi ağırlığının 12 bin 600 katına kadar yüke dayanıklı karbon fiber yapay kas geliştirerek herkesi şaşırttı.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 10:26..
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Yüke dayanıklı yapay kas geliştirildi

Spor yaparken hiç kaslarınızın sizi taşıyacak kadar güçlü olup olmadığını düşündünüz mü... Bilim insanları bu konuyu araştırarak ilginç sonuçlar elde etti.

Yüke dayanıklı yapay kas geliştirildi

KARBON FİBER YAPAY KAS GELİŞTİRİLDİ

Araştırmaların sonuçları "Smart Materials and Structures" dergisinde yayınlandı. Illinois araştırmacıları, kendi ağırlığının 12 bin 600 katına kadar dayanabilen karbon fiber yapay kas geliştirdi.

GERİLİME KARŞI DA KOYABİLİYOR

Geliştirilen bu düşük maliyetli yapay kasların robotik ve protez gibi konulara yardımcı olacağı ifade ediliyor. Bu kaslar sadece ağırlığın 12 bin 600 katına kadar dayanmıyor, aynı zamanda 60 MPa mekanik gerilime de karşı koyabiliyor.

Yüke dayanıklı yapay kas geliştirildi

NAYLON İPLİKLERDEN DAHA GÜÇLÜ VE HAFİF

758 J/kg'a kadar iş yapabilen bu kaslar, doğal kaslardan 18 kat daha fazla iş yapabiliyor. Karbon fiber ve polidimetilsiloksandan oluşan sarmallar halinde bulunan yapay kaslar, naylon ipliklerden yapılanlara göre çok daha güçlü ve hafif.

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