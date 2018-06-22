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Yüklü kamyonun freni patladı konvoya çarptı: 11 yaralı

Ordu'da freni patlayan kamyon bir düğün konvoyuna daldı. Meydana gelen zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

İHA | 22.06.2018 - 23:50..
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Gölköy ilçesinde düğün konvoyu gelini almak için yola çıktı. Mahalle gençleri bahşiş almak için gelin arabasını durdurdu.

Yüklü kamyonun freni patladı konvoya çarptı: 11 yaralı

KONVOY DURDU KAMYONUN FRENİ PATLADI

Konvoyun durduğu sırada arkadan gelen 52 K 6538 plakalı kamyonun freninin patlaması ve yüklü olmasının da etkisiyle önünde duran 12 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bazı kişiler araçlarda sıkıştı.

112 Acil Servis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Gölköy İtfaiye Amirliği ekiplerinin olaya zamanında müdahalesi ile araçta sıkışanlar kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yüklü kamyonun freni patladı konvoya çarptı: 11 yaralı

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