Yüksek gerilim hattı direği üzerindeki işçilerle devrildi

İzmit'in Akmeşe mevkiinde, yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu için inşası devam yüksek gerilim hattı direklerine tel çekilmesi esnasında 60 metrelik direk bir anda devrildi. Devrilme sırasında direk üzerinde bulunan Deniz T. (31), Ufuk E. (24), Serkan T. (30) ve Nadir Y. (33), direkle birlikte toprak zemine düştü.

Devrilme sonrasında direk parçalarının altında kalan ve yaralanan işçiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılamayınca olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri ve jandarma çağrıldı.

'İMALAT HATASI OLABİLİR'

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları çevredeki vatandaşların ve diğer işçilerin yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçilerden Deniz T. Sakarya’ya, diğer 3 işçi ise İzmit’te bulunan hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından kaza yerine gelen firma yetkilileri ve işçiler ise direkte inceleme yaptı. İnceleme esnasında bazı işçiler direğin kağıt gibi yırtılan parçasında imalat hatası olabileceğini dile getirdi.

"DİREK DÖNEREK YERE DEVRİLDİ"

Olay sonrasında açıklama yapan Kuzey Marmara Otoyolu öncü firma yetkilisi Utku Çağlar, direklerin özel bir firmanın yaptığını belirterek, “Dört işçi teli çekerken direk önce bir dönüyor, ondan sonra yıkılıyor. Üzerinde 4 kişi varmış. 3-4 tane ambulans geldi, hastaneye sevk ettik.” dedi.

DİREKTEN KOPAN TELLER EVİN ÇATISINI YIKTI

Öte yandan devrilen yüksek gerilim hattından kopan bazı teller, çevrede bulunan köydeki bir evin çatısını yıktı. Çatısı yıkılan evdekiler ise sesi duyunda kendilerini dışarı attıklarını ifade etti.

Bir gürültüyle olay yerine gittiklerini söyleyen köylüler de olay sonrasında hemen işçilerin yardımına kaçtıklarını söyledi. İtfaiye ekiplerine yardım etiklerini belirten işçiler, daha sonra yaralıların hastanelere sevk edildiğini dile getirdi.