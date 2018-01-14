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Yüksek gerilim hattına takılan vinç direği devirdi

İstanbul Avcılar'da yüksek gerilim hattına takılan vinç, aydınlatma direğini devirdi.

DHA | 14.01.2018 - 21:54..
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Avcılar Cihagir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde, seyir halindeki üzerinde konteynır bulunan vinç, yüksek gerilim hattı tellerine takılıp elektrik direğini devirdi.

TEDBİR İÇİN ELEKTRİK KESİLDİ

Yola düşen elektrik telleri tehlike oluştururken, ihbar üzerine BEDAŞ ekipleri olay yerine gelerek mahallenin elektrik akımını kesti. BEDAŞ ekiplerinin, onarım çalışmaları devam ediyor.

Yüksek gerilim hattına takılan vinç direği devirdi

SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

Görgü tanıkları, üzerinde konteynır bulunan vincin altından geçerken elektrik tellerine takıldığını ve elektrik direğini devirdiğini, sürücüsünün bir süre bekledikten sonra yoluna devam ettiğini söylediler.

Yüksek gerilim hattına takılan vinç direği devirdi



Yüksek gerilim hattına takılan vinç direği devirdi

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