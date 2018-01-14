Yüksek gerilim hattına takılan vinç direği devirdi

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Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı'na destek çıktı

Şengör, Cumhurbaşkanı'nın yardımcı doçentliğin kaldırılması konusunda haklı olduğunu ancak, YÖK ve üniversitelere büyük bir sorumluluk yüklendiğini belirtti.