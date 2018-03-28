Yüksek Hızlı Tren garlarına kütüphaneler açılıyor

Bakanlık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde bu yıl kütüphanecilik alanında hayata geçirilecek yeni çalışmalar içerisinde “Gar Kütüphaneleri”ne de yer verdi.

(Ankara YHT garı)

GAR KÜTÜPHANELERİ

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının iş birliği ile yürütülecek. Yapılan planlamalara göre ilk olarak Konya-Ankara-Eskişehir-İstanbul YHT garlarında birer kütüphane kurulacak.

“Gar Kütüphaneleri” adı verilen projeyle hızlı tren yolcuları, seçtiği kitap, dergi vb. yolculuğu sırasında okuyacak ve indiği ya da istediği istasyonda iade edecek.

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