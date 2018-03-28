taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.618
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
172,61
PETR
68,8900

Yüksek Hızlı Tren garlarına kütüphaneler açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, okuma alışkanlığının geliştirilmesi için yapılan projeler kapsamında, Yüksek Hızlı Tren hatları üzerindeki garlara kütüphaneler kurmaya hazırlanıyor.

Özel Haber | 28.03.2018 - 12:21..
  1. Haberler
  2. Kitap

kütüphane

Bakanlık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde bu yıl kütüphanecilik alanında hayata geçirilecek yeni çalışmalar içerisinde “Gar Kütüphaneleri”ne de yer verdi.

Yüksek Hızlı Tren garlarına kütüphaneler açılıyor

(Ankara YHT garı)

GAR KÜTÜPHANELERİ

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının iş birliği ile yürütülecek. Yapılan planlamalara göre ilk olarak Konya-Ankara-Eskişehir-İstanbul YHT garlarında birer kütüphane kurulacak.

“Gar Kütüphaneleri” adı verilen projeyle hızlı tren yolcuları, seçtiği kitap, dergi vb. yolculuğu sırasında okuyacak ve indiği ya da istediği istasyonda iade edecek.

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
15. Tudem Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl ilk kez yetişkin edebiyatı alanında verilen 15. Tudem Edebiyat Ödülleri’nde dereceye girenler açıklandı.
Heyecanlı ve gizemli bir yolculuk: Karanlıktaki Kadınlar
Dokuz ayrı kimliğe sahip kadın, karanlığın gerçekleri içinde süzgecinden geçirdiği dokuz öyküyü, kadın olmanın tarifsiz gücüyle yazdı.
Turkuvaz Kitap'tan FETÖ'yle mücadelede önemli yayın
FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasını ortaya koyan kitabın, Türkçe baskısının yayımlanmasının ardından bugün tanıtımı gerçekleştirilecek.
Sinema tutkunları için: Su, Sis ve Toprak
Yeni Türkiye sineması filmlerinde tekrarlı olarak yer alan sis, su ve toprak imgeleri hakkında yazılmış bu kitap, saf sinemasal biçimlerin sezgisel bilgi üretebildiği iddiasını irdelemektedir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

188
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

260
Fransız basını YPG için yardım istedi

Fransız basını YPG için yardım istedi

105
Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

57
Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

103
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

99
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM