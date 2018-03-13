Yüksek Hızlı Tren yatırımları arttı

TSK'nın Afrin'e girişine günler kala Mehmetçik'in Afrin merkezi dışında şehir merkezinin güney kısmına yönelik hamle gerçekleştirdiği belirtildi. Hamlenin altında ise yine TSK'nın duyarlılığı yatıyor.

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Esnaf sayısı 2 ayda 3 bin 500 arttı

Türkiye’de bu yılın ilk iki aylık döneminde esnaf ve sanatkâr sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,20 artışla 1 milyon 693 bin 357’ye yükseldiği ortaya çıktı.