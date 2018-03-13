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Yüksek Hızlı Tren yatırımları arttı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinin alımı ve üretimi için 5 Nisan'da ihale düzenlenecek.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 09:21..
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Yüksek Hızlı Tren yatırımları arttı

Türkiye'de projelerin ve yatırımların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de 96 adet Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinin alımı ve üretimi için çalışmalar hız kazandı.

Yüksek Hızlı Tren yatırımları arttı

ÜÇ AŞAMADA YAPILACAK

Yüksek Hızlı Tren, ilk aşamada 20 YHT seti yüzde 10 yerli katkı payıyla, ikinci aşamada ise 60 YHT seti yüzde 53 yerlilikle yapılacak.

Üçüncü aşamada ise 16 set, yüzde 74 yerlilik payıyla Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii'de kurulacak tesiste yapılacak.

Yüksek Hızlı Tren yatırımları arttı

TESİSLER ESKİŞEHİR'DE

Yerli üretim için kurulması planlanan tesisin merkezi Eskişehir'de olacak. Ancak malların teslimatı Ankara'dan gerçekleşecek.

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