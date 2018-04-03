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Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın

Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı binasının depo kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

İHA | 03.04.2018 - 00:39..
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Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yüksek Seçim Kurulunun depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde bulunan kağıtların tutuşması sonucu alevler depoyu sardı.

Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın

Binadan çıkan dumanları görenler, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çağrı üzerine gelen Başkent Elektrik ekipleri, binanın sigortalarını devre dışı bıraktı. Yanan depoda inceleme yapan polis ve bina görevlileri, yanan malzemeleri teşhis etti.

Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın

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