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Yüksek sesle konuşma kavgasında ölen sürücü defnedildi

Kocaeli’de sürücüsü olduğu özel halk otobüsünde yüksek ses yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybeden Hüseyin Göncü’nün, uzun süredir öğretmenlik için atama beklediği ortaya çıktı.

İHA | 29.06.2018 - 15:57..
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İzmit ilçesinde Yahya Kaptan–Derince Sopalı hattında görev yapan bir otobüsün şoförü Hüseyin Göncü (37), İzmit’te bir duraktan parası ve otobüs kartı olmadığını söyleyen S.B.(24) adlı yolcuyu aldı.

Yüksek sesle konuşma kavgasında ölen sürücü defnedildi

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Şoför koltuğunun arkasına binen şahıs yüksek sesle konuşunca kendisini uyaran şoför ile tartıştı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayda Hüseyin Göncü bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından araçtan hızla inerek kayıplara karışan S.B. adlı inşaat işçisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yüksek sesle konuşma kavgasında ölen sürücü defnedildi

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine getirilen Hüseyin Göncü’nün cenazesi Hacı Mustafa Camisi’nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dereköy Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da katıldı. Taziyeleri kabul eden baba Ahmet Göncü de gözyaşlarını tutamadı.

ÖĞRETMENLİK İÇİN ATAMA BEKLİYORDU

Bekar olan Göncü’nün 2014 yılında fen-edebiyat fakültesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmenlik için atama beklediğini belirten arkadaşı Aydın Korkmaz, Göncü’nün aşırı kilolarından dolayı 4 yıl önce mide küçültme ameliyatı olduğunu söyledi.

Yüksek sesle konuşma kavgasında ölen sürücü defnedildi

"ÇEVRESİNDE SEVİLEN BİR ARKADAŞTI"

Korkmaz, Göncü’nün farklı işlerde çalıştıktan sonra da son olarak 3 yıl önce İzmit’te otobüs şoförlüğü görevine başladığını hatırlatarak, “2 yıl halk otobüsü kullandı. Bir süre sonra ara vermişti, 2 ay önce halk otobüsü sürmeye yeniden başlamıştı. Çevresinde sevilen bir arkadaştı. Tam bir Tayyip Erdoğan aşığıydı. Bir oy vermek için Cumartesi buraya gelmişti. Oyunu kullandıktan sonra Pazar akşamı geri dönmüştü.” diye konuştu.

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