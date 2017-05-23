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İzmit'te bağırarak simit satışına ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yüksek sesle satış yapan simitçiye 3 gün tezgah kapatma cezası verildi.

23.05.2017 - 12:36
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İzmit Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye bağlı zabıta ekiplerince şehir merkezinde yüksek sesle simit sattığı belirlenen kişiye 3 gün tezgah kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

"UYARIYI DİKKATE ALMADIĞI İÇİN.."

Zabıta yetkililerinin kurallara uymayanları öncelikle sözlü ve yazılı olarak uyardığı, uyarıları dikkate almayanlar hakkında da işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, "Şehir merkezindeki simitçi de daha önce uyarılmış, uyarıyı dikkate almadığı için tezgah kapatma cezası verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İzmit'te bağırarak simit satışına ceza

Açıklamada, Belediye Kuralları Uygulama Yönetmeliğine göre, çevre sakinlerinin rahatını ve huzurunu bozacak şekilde gürültülü yapmanın, simitlerin nakledilmesinde kullanılan araçların üzerinde satış yapmanın, nakil sonrası bu araçları satış yerinde bekletmenin veya gelişi güzel cadde üzerinde bırakmanın yasak olduğu vurgulandı.

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