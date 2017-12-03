Yüksek tansiyon sınırının 13/8'e düşürülmesi tartışmalara yol açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 bin kişinin katıldığı araştırma sonucunda, tansiyonu 13/8 ve üzerinde olan kişilerde de damar tıkanıklığı tespit edildi. ABD Kardioyoji Derneği, bu nedenle yüksek tansiyon sınır değerinin 1 kademe düşürülerek “14’e 9”dan, “13’e 8”e indirildiğini duyurdu.

Açıklanan yeni sınır değerler ise Türkiye’deki uzmanlar arasında tartışmalara yol açtı.

"TEMKİNLİ YAKLAŞIYORUM"

Milliyet gazetesinden Mert İnan'a açıklamalarda bulunan, hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Erdine, ABD’nin yeni sınır değerlerine temkinli yaklaştığını belirterek, şunları söyledi:

“ABD’de yayımlanan tedavi ilkelerine de eleştirel gözle bakıyorum. Hipertansiyon kalp, damar hastalıklarına yol açan bir sorun ve hastaların ancak yüzde 50’den azı kontrol altında. Normal tansiyon değerini 120/80 kabul ediyoruz. Amerikalılar daha önceki 140/90 ve üzerini yüksek tansiyon kabul ediyordu. Yeni kılavuzun tek olumlu yanı kalp, damar hastalıklarına yol açan risk sınıflandırmasının global ölçüde yapılmış olması.





"KANIT YOK"

Hipertansiyon sınırının 130/80 değerine çekilmesiyle ilgili elimizde herhangi bir kanıt yok. Geçen yıl 9 binin üzerinde hasta ile yapılan çalışmanın sonuçlarına dayanarak bu değere ulaştıklarını belirtiyorlar. Ancak yapılan araştırmada bizim kullanmadığımız kan basınç ölçüm yöntemi ile saptama yapıldı. Bilimsel çalışmalara göre 120/70 altı tansiyon değeri de kalp, damar hastalığı riskini artıyor. Küçük tansiyon 70’in altına düşünce ince koroner damarlarda bozulma ve kalp krizi riski artıyor. Büyük tansiyonun 110 değerinin altında olması beyin dolaşımını bozuyor. Hipertansiyon sınır değeri 140/90 üzeri kabul edilmeli. Avrupa Hipertansiyon Derneği 130/80, 130/139, 80/89 değerlerini yüksek normal tansiyon olarak nitelendirirken, ABD’liler bu değerleri evre 1 hipertansiyon olarak değerlendiriyor. 130/80 sınır değeri toplumda kargaşa ve paniğe neden olur.”

"OLUMLU BULUYORUM"

Kalp ve Damar Cerrahisi’nden Op. Dr. Bülent Polat ise ABD’nin yeni yüksek tansiyon sınır değerini olumlu bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Sağlıklı damarların iç yüzeyi kadife gibi dümdüz, pırıl pırıldır. Ancak yüksek basınç olduğunda kadife gibi pürüzsüz yüzeylerde mikroskobik hasarlar oluşur. Bu hasarlanma süreci beraberinde damar sertliği dediğimiz hastalık sürecini başlatır. Vücudumuz bu durumu yaralanma gibi algılar ve damarları tamir etmeye çalışır. Bu döngüde iltihabik durum oluşur ve kolesterol dediğimiz damar tıkanıklığı meydana gelir. Damar tıkanıklığı kalp krizi, beyin kanamasına yol açar.

ABD’li uzmanlar 130/80 ve üzeri tansiyon değerlerinde de damarlarda tahribat olduğunu tespit etti. Yüksek tansiyon hayati organlara zarar verip kalpten çıkan ana aort damarında yırtılmaya neden olabiliyor. Sınır değerin bir kademe düşürülmesini olumlu buluyorum. Tansiyonu 130/80 olan kişilerde hemen ilaç tedavisine başlamıyoruz. Önce yaşam tarzında değişiklik, egzersiz, Akdeniz diyeti, bol meyve ve sebze ile şeker, karbonhidrat ve tuzun kesilmesini öneriyoruz. Şayet buna rağmen 2-3 aylık dönemde yüksek tansiyonda gerileme olmazsa düşük dozlu ilaç tedavisine geçiyoruz.”

"HER 3 KİŞİDEN BİRİ TANSİYON HASTASI"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Karahan Zor ise, Türkiye’deki her üç kişiden birinin hipertansiyon hastası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tüm dünyada yaklaşık 1 milyar kişi hipertansiyondan etkilenirken, Türkiye’de 18 yaş üzeri yüksek tansiyon görülme sıklığı yüzde 31.8. Yani her üç kişiden biri yaklaşık 15 milyon kişi hipertansiyon hastası. Hastalığın Türk erkeklerinde görülme sıklığı yüzde 27.5, kadınlar da ise yüzde 36.1 oranında. Daha da önemlisi, her üç kişiden ikisi hipertansiyon hastası olduğunun farkında değil.

Yeni yayımlanan hipertansiyon kılavuzu evvelce hipertansiyon öncesi durum olarak değerlendirilen kategoriyi ortadan kaldırıyor. Burada önemli noktalardan biri kan basıncı ölçümünde doğru tekniğin kullanılması ve hastaların evde kan basıncı takiplerini kalibre edilmiş cihazlarla kendilerinin yapmaları. Fazla kilo, obezite, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, tuz alımındaki artış hipertansiyon ve şeker hastalığı gelişiminde önemli rol oynuyor. Hastanın hiçbir kardiyak risk faktörü yani diyabeti, yüksek kolesterolü yok ve sigara içmiyorsa bu hastalara öncelikli olarak yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. Bu öneriyi hipertansif hastalarda ilaç tedavisine başlamadan önce başlangıç tedavisi olarak veya ilaç tedavisi alanlarda tedaviye ek olarak yapıyoruz. Yeni kılavuzlarda evre bir hipertansiyonda ilaç tedavisi sadece kalp krizi ya da inme gibi kardiyovasküler olay geçirmiş hastalar ile diyabetik ve kronik böbrek hastalığı olan kişilerde öneriliyor.”