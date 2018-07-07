taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

Yükseköğretim kurumları için katkı payları değişmedi

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, yükseköğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, öğrenci ve devlet katkısı olarak alınacak paylar bir önceki yılla aynı kaldı.

AA | 07.07.2018 - 11:57..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Yükseköğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜCRETTE ARTIŞ YOK

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilgili sayılı yazısı üzerine, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı. Buna göre, öğrenci ve devlet katkısı miktarları bir önceki yıla göre değişmedi.

Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma ya da yenileme sırasında, Engelliler Hakkında Kanun ve Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.

Ayrıca, birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.

Yükseköğretim kurumları için katkı payları değişmedi

KAYIT YENİLEME

Engelli olduğu halde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında, engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödedikleri öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı, ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenecek.

Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacak.

Yükseköğretim kurumları için katkı payları değişmedi

ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARLARI

Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi.

Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, önlisans ve lisans programlarında ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak ve cari hizmet maliyetinin 5 katını aşmamak, lisansüstü programlarda ise öğrenci katkı payının 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek.

Suriye vatandaşlarından, burslandırılmaları yurt dışı kuruluşlar tarafından yapılanlar hariç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında, ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

Ayrıca birinci öğretim ve açık öğretim programlarında, program sürelerinde öğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri, bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanacak.

Yükseköğretim kurumları için katkı payları değişmedi

ÖĞRENİM ÜCRETİNİN KULLANILMASI

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak. Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.

Yükseköğretim kurumları için katkı payları değişmedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

46
Binali Yıldırım gazetecilerle vedalaştı

Binali Yıldırım gazetecilerle vedalaştı

61
Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı

Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı

293
Süreyya Yalçın'ın ağır plaj kıyafeti

Süreyya Yalçın'ın ağır plaj kıyafeti

50
CHP'lilerin 'Muharrem İnce'ye fısıldayan adam' efsanesi

CHP'lilerin 'Muharrem İnce'ye fısıldayan adam' efsanesi

22
Bella Hadid photoshopu abarttı

Bella Hadid photoshopu abarttı

13
Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM