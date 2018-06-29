Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl ilk kez yapılacak

2.3 milyon adayın katılacağı sınavın ilk oturumu cumartesi, ikinci oturumu pazar günü yapılacak. sınavların ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi yarın sabah, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi de pazar günü gerçekleştirilecekTemel yeterlilik de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

10'DAN SONRA KİMSE ALINMAYACAK

Sınav 135 dakika sürecek. Alan testinde ise toplam 160 soru yer alacak. Adaylara 180 dakika süre tanınacak. Adayların sınav günü herhangi bir aksilik yaşamaması için bugün sınav yerlerini görmeleri öneriliyor.

YKS’nin sabah oturumlarında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak.

Sınavın başlamasından en az bir saat önce hazır sınav binalarında bulunmalarında fayda var. Adayların girecekleri oturuma ait Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesinin yanında olması gerekiyor