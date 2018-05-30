'Yükseköğretime erişimde tatminkar seviyedeyiz'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Yekta Saraç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla düzenlenen Ülkemizin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Yeni TÜBİTAK'ın Yakın Dönemdeki Destek Programlarının Tanıtım Töreni'ndeki konuşmasında, Türkiye'de son dönemde birçok alanda reformlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

"KÜLTÜREL KALKINMIŞLIK SEVİYESİNE BİLGİYLE ULAŞABİLİRİZ"

Benzer reformları eğitim, kültür, sanat alanlarında da gerçekleştirmek, insan merkezli kalkınmayı sağlamak için yoğun çalışmalar yapıldığını belirten Yekta Saraç, "Ulaşmak istediğimiz insani, sosyal ve kültürel kalkınmışlık seviyesine erişmemizin ancak nitelikli insan gücü ve nitelikli bilgi üretimiyle mümkün olacağı muhakkaktır. Yeni YÖK olarak son yıllarda gerçekleştirdiğimiz önemli yenilikler, yükseköğretimde planladığımız, uygulamaya koyduğumuz büyük düzenlemeler, devam eden çalışmalarımız ve yeni projelerimiz, kalite merkezli büyüme ve buna bağlı tüm süreçlerin iyileştirilebilmesi, geliştirilebilmesi içindir" dedi.

"ERİŞİMDE TATMİNKAR SEVİYEDEYİZ"

Eğitimin bütün türlerinde ve düzeylerinde sayısal büyüklüğün önemine vurgu yapan Yekta Saraç, "Bununla birlikte artık yükseköğretime erişim diye bir sorun Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Yükseköğretime erişimde tatminkar bir seviyedeyiz" dedi.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

2017 yılı Dünya Ekonomi Forumu'nun Türkiye raporu olduğunu aktaran Yekta Saraç, rapora göre, Türkiye'nin 137 ülke arasında yükseköğretime erişim noktasında dünyada ikinci sırada yer aldığını, bugün itibarıyla yükseköğretim sisteminde 205 yükseköğretim kurumu ile 46 bini aşkın programın bulunduğunu aktardı.

"İŞ BİRLİĞİ SÜRECİNDE FAZLA BAŞARI YOK"

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Biz yeni YÖK olarak ileriki yıllarda kalite kurulu ve kalite etrafındaki girişimlerimiz, ihtisaslaşma ve 100/2000 projesi ile anılmak istiyoruz. Ancak bu girişimlerimizin sürdürülebilirliği, bu sürecin ilgili paydaş kurumları ile ilişki ve işbirliği içinde gerçekleştirilebilmesi ile mümkün olabilecektir. Ne yazık ki ülkemizde bu işbirliği süreçlerinde çok fazla başarı öykümüzün bulunduğunu söylemek mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı.