Yüksekova - Şemdinli karayolunu şehir içine girmeden Hakkâri - Van karayoluna bağlayacak olan 12 kilometrelik yeni çevre yolunun yapımına Yeni Mahalle mevkisinden başlandı.

20 KAMYON, 14 ESKORTLA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yeni çevre yolu; Güngör, Güzereşi ve Kani Haydar mahalleri güzergâhlarını takip edilerek Şemdinli yoluna çıkacak. Çevre yolu çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Şantiye Sorumlusu Ayhan İstekli, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “DMC Yapının almış olduğu ihale ile 20 kamyonumuz, 14 eskortumuzla çalışmalarımız devam ediyor. 1 metre zayıf zemini kazıp üstünde 2 metre taş dolgu ile devam ediyoruz.” dedi.

YOLUN GENİŞLİĞİ 50 METRE

Geçen yıl Oremar kavşağına kadar çalıştıklarını belirten İstekli, “Oremar kavşağından artan kilometre çalışmalarımız devam ediyor. Allah’ın izniyle bu yılsonuyla çevre yolumuzun altyapı çalışmalarını bitirmeyi düşünüyoruz. Şu an kazı yaptığımız yolun genişliği 50 metre, uzunluğu ise 5 bin 200. Önce zayıf zemini kazıp onu dışarıya atıyoruz. Yerine taşları getirip doldurup o şekilde çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Yüksekova çevre yoluna kavuşuyor VİDEO

"2018 YILINDA BİTİRİLECEK"

Karayollarından yapılan açıklamada ise, “Yüksekova çevre yolu 7,5 kilometre bölünmüş yol ve yan yollardan oluşan bir projedir. Üstyapısı bitümlü sıcak karışım kaplamadır. Bugün itibariyle Yeniköprü-Yüksekova ayrımdan başlayan, havaalanı bağlantısını sağlayan 2,2 kilometrelik kısım bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde tamamlanmıştır. Dağlıca yolunu kesip Şemdinli’ye bağlanan yolda toprak işleri, sanat yapıları devam etmektedir. Zemin yerleştirmesi yapılan kesimlerde kaya, dolgu ve sanat yapıları çalışmaları devam etmektedir. 7,5 kilometre uzunluğundaki Yüksekova çevre yolunun 2018 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.” denildi.