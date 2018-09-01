Yüksekova şehidi memleketine uğurlandı

1 Eskişehirspor lisans çıkartamadı Transfer dönemi sona erdi. Büyük bekleyişte olan Eskişehirspor, alacaklarından imza alamadı ve transfer ettiği futbolculara lisans çıkartamadı.

2 Erdoğan balık sezonunu açtı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de balık av sezonu açılışına katıldı.

3 Sel ve heyelan Trabzon'da yolları kapattı Trabzon'da akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

4 Nuri Şahin Werder Bremen'e imza attı Her transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin yine Almanya'da kaldı.

5 TSK'dan İdlib sınırına sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri, Kilis üzerinden İdlib sınırına komando, topçu bataryası ve mühimmat sevk etti.

6 Yassine Benzia Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yeni 10 numarası Yassine Benzia, kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan imzayı attı