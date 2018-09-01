Yüksekova şehidi memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepe’de tuzaklanan EYP’nin uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Dökmeci'nin naaşı Ankara'ya uğurlandı.
ANNESİ DE TÖRENE KATILDI
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci’nin naaşına saygı duruşunda bulunuldu.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Serkan Dökmeci tabutu askerler tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konularak, memleketine gönderilmek üzere Ankara uğurlandı.
Törene Hakkari Valisi Çüneyt Orhan Toprak 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, şehit’in annesi yakınları asker ve polisler katıldı.