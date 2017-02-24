Yüksekova'da toprağa gömülü çok sayıda silah bulundu

Yüksekova’da 14 Mart 2016 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile ilçe merkezinde bulunan hendek ve çukurlar kapatılırken, bu yönde başlatılan çalışmalar ise sürdürülüyor.

Hendek ve barikatlarda aktif rol aldıktan sonra Yüksekova'dan kaçtığı belirtilen E.Ş. adlı terör örgütü mensubunun 19 Şubat'ta geldiği Yüksekova'da düzenlene bir operasyonla yakalandığı, yapılan sorgusunda da önemli bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

PKK'LI TERÖRİST YERİNİ SÖYLEDİ

Yetkililer, E.Ş.'nin yapmış olduğu yer göstermesi sonucu, güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve terör saldırılarında kullanmak üzere toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Silah ve mühimmatlarla ilgili E.Ş., R.İ ve M.T'nin adli makamlaral sevk edildiği belirtilerken, ele geçirilen malzemeler ise şöyle: "7 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet bixi marka uzun namlulu silaha ait namlu, 5891 adet muhtelif çapta mermi, 37 adet şarjör, 1 adet el bombası, 20 adet uçaksavar mermisi, 2 adet lancer mühimatı, 12 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet çaydanlık EYP, 9 adet telsiz, 8 adet hücum yeleği, 4adet gaz maskesi ve örgütsel kıyafetler"