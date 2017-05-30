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Yüksekova ve Cizre il, Şırnak ve Hakkari ilçe oluyor

İl merkezlerinin Şırnak'tan Cizre'ye, Hakkari'den de Yüksekova'ya taşınmasıyla ilgili konuya Erdoğan bugün noktayı koydu.

30.05.2017 - 12:50
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Yüksekova ve Cizre il, Şırnak ve Hakkari ilçe oluyor

Yüksekova ve Cizre il, Şırnak ve Hakkari ilçe oluyor

Yüksekova ve Cizre'nin il olacağı, bu yüzden Şırnak ve Hakkari'nin ilçe olacağı konusu hayli konuşulmuş, sanatçı Yılmaz Erdoğan 4 otobüs dolusu akrabalarıyla birlikte Meclis'te gelmiş ve konuyu Başbakan Yıldırım'a sunmuşlardı.

Bugün AK Parti grubunda konuşan Erdoğan yaptığı açıklamada Cizre ve Yüksekova'nın il olacağını, dolayısıyla Şırnak'la Hakkari'nin de ilçe olacağını tekrarladı.

İşte Erdoğan'ın o sözleri:

"CİZRE VE YÜKSEKOVA DAHA GÜÇLÜ ŞEHİR OLACAK"

"Bu milletin fertlerini birbirine düşman ettiğiniz sürece bu millet size bu ülkede iktidar vermez, vermeyecektir. 25 havalimanımız varken bu sayı 59'a çıktı. Burada milletvekilimiz yok buraya havalimanı yapmayalım demedik. Şırnak ve Cizre'ye şehir sözümüz var. Bu bir kentsel dönüşümdür. Olay sadece valiliğin ve bazı kurumların taşınmasıdır. Şırnak Cizre ile Hakkari Yüksekova ile buluşarak daha güçlü bir şehir olmanın fırsatını yakalayacak."

YILMAZ ERDOĞAN HAKKARİ İÇİN MECLİS'E GEÇMİŞTİ

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