Yüksekova'da 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na 8 Temmuz günü saat 02.00 sıralarında 3 PKK'lı teröristin sızma girişiminde bulunduğu kobra araç ve termal kameralarla tespit edildiği belirtildi.

"1 KADIN TERÖRİST ETKİSİZ HALA GETİRİLDİ"

Sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bölgenin yoğun ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Açılan ilk ateşte 1 kadın bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında saat 04.00 sıralarında 2 bölücü terör örgütü mensubu ile tekrar temas sağlanmış, çıkan çatışma sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak, 1 bölücü terör örgütü mensubu ise sağ olarak kaçmıştır. Yapılan arama ve tarama faaliyetinde, 2 RPG-7 roketatar silahı, 2 AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 el bombası, 2 termal şemsiye ele geçirilmiştir."