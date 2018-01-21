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Yüksekova’da 101,5 kilo baz morfin maddesi ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyon kapsamında 101,5 kilo baz morfin maddesi bulundu.

İHA | 21.01.2018 - 09:47..
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmalar kapsamında 101,5 kilo baz morfin maddesi ele geçirildi.

105,5 KİLOGRAM BAZ MORFİN ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Ocak 2018 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Güçlü Köyü Duraklı Mezrasında şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada eroin maddesi yapımında kullanılan 101,5 kg baz morfin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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