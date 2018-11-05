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Yüksekova’da 4 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 8 ayrı paket halinde toplam 4 kilo 242 gram eroin yakalandı.

İHA | 05.11.2018 - 10:31..
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Bu kapsamda, 4 Kasım 2018 günü Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü kırsal alanında yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddenin araziyi kullanmak suretiyle Van iline geçirileceği duyumunun alınması üzerine icra edilen operasyon neticesinde, 8 ayrı paket halinde toplam 4 kilo 242 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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