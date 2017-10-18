Yüksekova'da 400 öğrenciye ücretsiz kurs desteği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce uygulamaya konulan "Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen binada açılan kursta öğrenciler haftanın her günü verilen ücretsiz kurslara katılıyor.

Branş öğretmenlerince verilen Türkçe, matematik, geometri, coğrafya, felsefe, sosyoloji, tarih, fizik ve kimya dersleriyle öğrenciler, üniversite sınavlarında başarıyı yakalamak için hazırlık yapıyor.

KURS 3 YILDIR VERİLİYOR

Destekleme ve yetiştirme kursu yetkilisi Osman Doğan, ilçede 3 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve bu sürede öğrencilere en iyi eğitimi sunmaya çalıştıklarını söyledi.

400 ÖĞRENCİ FAYDALANIYOR

Geçen sene öğrencilerin büyük bir kısmını kurstaki çalışma ve gayretlerle üniversiteye gönderdiklerini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Bu sene kursa yoğun talep var. Binamızın kapasitesini dikkate alarak hafta içi ve hafta sonu olarak program yaptık. Bu iki program kapsamında 400 öğrenciyi alma şansımız oldu. Fakat bize yapılan başvuru sayısı bin 200, bin 300 civarında oldu. İlçede öğrenci potansiyeli fazla olduğu için bu imkanların biraz daha artırılması konusunda beklentilerimiz var."





"ÖĞRETMENLER FEDAKARCA ÇALIŞIYOR"

Üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilere ihtiyaç duyulan her konuda destek sağladıklarını belirten Doğan, hafta içi sabahleyin öğrencilere ders verildiğini, öğleden sonra etüt ve soru çözüm çalışması yapıldığını ve hafta sonları da ayrı gruplara eğitim verdiklerini aktardı.

Doğan, kurstaki öğretmenlerin mesai saatlerine bağlı kalmadan fedakarca çalıştığını vurguladı.

"EĞİTİM KALİTESİ YÜKSELDİ"

Öğrencilerden Eylem Soydan da kursta imkanların fazla olduğunu dile getirdi. Kursta bazen üç kaynaktan test verildiğini ve sorular çözüldüğünü kaydeden Soydan, "Son zamanlarda yapılan destekler sonucu eğitim kalitesi yükselmeye başladı. Öğrenci potansiyeli daha da yükselirse ilerde Yüksekova’da çok iyi geleceğe sahip insanlar ortaya çıkacaktır." dedi.