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Yüksekova'da 9 ayda 915 uçak seferi yapıldı

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından Yüksekova'da, ekonominin canlanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

11.10.2017 - 19:11
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Terör saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süre uçuşlara kapatılan ve geçen sene 9 Eylül'de İstanbul-Yüksekova seferiyle tekrar hizmete giren Selahaddin Eyyubi Havalimanı, ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

YÜZDE 136 ARTIŞ

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli havalimanında bu sene eylülde iç hat yolcu sayısı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 136 artarak 18 bin 823'e ulaştı. Eylüldeki yük trafiği ise 196 ton olarak gerçekleşti.

Yüksekova'da 9 ayda 915 uçak seferi yapıldı

SEFERLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine, uçak seferlerinin her gün düzenli şekilde yapıldığını söyledi.

Havalimanının ilçe ekonomisine hareketlilik ve katkı sağladığını anlatan Kaşıkçı, şunları kaydetti: "Uçaklar artık dolu şekilde İstanbul ve Ankara'ya gidip geliyor. İranlı yolcu potansiyeli de oldukça yüksek. Onlar da burayı kullanıyor. Bu bizi memnun ediyor. Seferler, ilerleyen zamanlarda daha da artarak sürecek. İnsanlarımız 'Uçaklara binmeyin' diyenlere inat havalimanını kullanıyor. Buranın kurulmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ile emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."

BÖYLE İMKANLARIN VARLIĞI MUTLULUK VERİCİ

Yolculardan Hasan Eren de havalimanının faaliyete girmesiyle büyük rahatlama yaşadıklarını belirterek, "Daha önce Yüksekova-Van arasında zorluk çekiyorduk. Buranın varlığıyla 2 saatte memleketimize geliyoruz. Teknolojik olarak çok büyük bir imkan. Hepimiz için güzel bir şey. Memleketimizde böyle imkanların varlığı bizim için mutluluk verici." dedi.

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